Nette Helferin schleust Diebin in Wohnung in Lebenstedt

Nach einem Trickdiebstahl, der sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr an der Ostpreußenstraße in Lebenstedt ereignet hat, ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben war eine ältere Frau vor ihrer Wohnungstür von einer Täterin auf ihren Einkauf angesprochen worden. Nachdem die Seniorin ihre Einkaufstasche vor der Tür abgestellt hatte, habe die Täterin Hilfe angeboten und die Einkaufstasche in die Wohnung tragen wollen. Nachdem die Täterin die Frau in ein Gespräch verwickelt hatte, durfte sie schließlich die Frau in die Wohnung begleiten, so die Polizei.

In einem Raum sei die Bewohnerin erneut in ein Gespräch verwickelt worden und habe nach kurzer Zeit in ihrem Hausflur eine zweite Frau erkannt. Während des Gespräches habe diese offensichtlich die Wohnung durchsucht. Beide Frauen hätten anschließend die Wohnung verlassen. Die Bewohnerin habe bemerkt, dass es offensichtlich zu einem Diebstahl gekommen war. Die Ermittlungen ergaben, dass die Täterinnen Bargeld und Schmuck in einem Wert von etwa 6000 Euro entwendet hatten, so der Bericht.

Die Geschädigte kann die Täterin wie folgt beschreiben: korpulent, etwa 1,60 Meter groß, auffällig geschminkt mit umrandeten Lippen, sehr gepflegtes Aussehen, graue Mütze, schwarze Jacke.

Zeugenhinweise an die Polizei unter .