Autodiebe stehlen teuren Volvo in Thiede

Einen Volvo XC90 im Wert von etwa 90.000 Euro haben Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 22.30 Uhr, bis Mittwoch, 5.10 Uhr, in der Straße Am Ziegelkamp in Thiede gestohlen. Mit Hilfe einer App konnten die Eigentümer den letzten Standort des Fahrzeugs ermitteln. Die Polizei konnte dadurch den PKW finden. Die Kennzeichen wurden offenbar entwendet. Die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden. Zeugen melden sich bei der Polizei Thiede, (05341) 293470.

