Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Salzgitter-Bad

Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 8 und 15.30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung im Hasenspringweg in Salzgitter-Bad eingedrungen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten offenbar nach Beute und flüchteten anschließend unerkannt. Das Diebesgut und die Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt. Zeugen melden sich bei der Polizei Salzgitter-Bad, (05341) 8250.