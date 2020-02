Stahlleisten auf Fahrbahn sorgen in Lebenstedt für Schaden

Neun verlorene Stahlleisten haben nach Polizeiangaben an einem Auto Schaden verursacht. Ein 23-jähriger Fahrer eines BMW überfuhr am Montag, 24. Februar, gegen 9.40 Uhr auf der Gustav-Hagemann-Straße mehrere auf der Fahrbahn liegende Stahlleisten und verursachte hierbei einen Schaden am Unterboden seines Fahrzeugs, so der Polizeibericht. Die dunkelgrauen Leisten hätten eine Länge von etwa 1,60 Meter.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben auf Hinweise angewiesen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug machen können, das die Stahlleisten verloren hat, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter zu melden unter (05341) 18970.