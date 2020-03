Unbekannte Täter zerkratzen fünf Autos in Lebenstedt

Bislang noch nicht ermittelte Täter zerkratzten im Otto-Hahn-Ring fünf Autos. Die Tat geschah, so eine Meldung der Polizei, in der Nacht auf Donnerstag, 5. März. Die Polizei ermittelt noch die Höhe des an den geparkten Autos entstandenen Schadens. Hinweise: (05341)18970.