Lebenstedt: Unbekannter begeht Fahrerflucht

Zur Unfallflucht ist es am Dienstag, um zirka 15.05 Uhr gekommen, teilt die Polizei mit. Ein 49-jähriger Salzgitteraner befuhr laut Mitteilung mit einem Piaggio die Reppnersche Straße in Richtung der Straße Über den Bülten, um anschließend in diese einzubiegen. Ein derzeit unbekannter Fahrer sei auf der Reppnerschen Straße in der gleichen Richtung unterwegs gewesen und abgebogen. Der Fahrer des Piaggio habe ausweichen müssen. Er habe sich dabei leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer sei geflohen. Es entstand laut Mitteilung ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise: (05341)18970.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder