LKW-Fahrer gerät in Watenstedt zwischen zwei Lastwagen

Zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr ein 25-jähriger LKW-Fahrer. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei wollte er sein Fahrzeug hinter einem anderen Lastwagen an der Sudetenstraße in Watenstedt parken. Hierbei vergaß er offensichtlich, die Handbremse zu betätigen. Nach dem Verlassen seines Fahrzeuges setzte sich der LKW leicht in Bewegung und drohte, auf einen anderen Lastwagen zu rollen. Der Fahrer habe daraufhin versucht, sein Fahrzeug mit den Händen zu stoppen, und geriet hierbei zwischen beide Fahrzeuge. Der Mann wurde eingeklemmt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Braunschweig geflogen werden, so die Polizei.

