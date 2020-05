Betrunkener Autofahrer schiebt in Lebenstedt zwei PKW zusammen

Ein angetrunkener Autofahrer hat am Sonntag um 18.20 Uhr auf dem Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 42-jährige Fahrer vom Kurt-Schumacher-Ring nach links in den Hans-Böckler-Ring abbiegen. Hierbei verlor er offensichtlich die Kontrolle über seinen VW und stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan, der dadurch auf einen davor parkenden Opel geschoben wurde. Der Schaden an den Fahrzeugen wird mit 11.000 Euro angegeben.

Die Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der Verursacher offensichtlich keine Fahrerlaubnis hat und zudem unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,55 Promille. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, so die Polizei.