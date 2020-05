Die Aktion „Ihr Gutschein für Salzgitter“ läuft

Die Vorbereitungen für die Gutscheinaktion „Ihr Gutschein für Salzgitter“ laufen auf vollen Touren. Das berichtet die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH. Im ersten Schritt können sich demnach Unternehmen aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung in Salzgitter registrieren, denen gemäß der Niedersächsischen Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte anlässlich der Corona-Pandemie der Betrieb, auch zeitweise, untersagt worden war.

In Salzgitter musste eine Vielzahl von Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie schließen, was zu erheblichen Auswirkungen auf das gesamte öffentliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Leben geführt hat, so die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH weiter.

Mit der Gutscheinaktion aller Ratsfraktionen und des Oberbürgermeisters der Stadt Salzgitter soll in dieser schwierigen Zeit sowohl der Salzgitteraner Bevölkerung als auch den durch die Schließungen unmittelbar betroffenen Unternehmen eine Perspektive und ein Zeichen der Solidarität aufgezeigt werden.

Unternehmen, die an der Aktion teilnehmen möchten, müssen sich bis zum 14. Juni unter der Adresse www.ihrgutscheinfuersalzgitter.de registrieren. Nach Prüfung wird am 15. Juni eine Liste aller registrierten Unternehmen auf der Webseite veröffentlicht. Zudem bekommen alle teilnehmenden Unternehmen Plakate, die sie öffentlichkeitswirksam als Aktionsteilnehmer ausweisen.

„Wir hoffen, dass sich möglichst viele Unternehmen entschließen, an der Gutscheinaktion teilzunehmen. Nur gemeinsam können wir in Salzgitters Innenstädten Etwas bewegen. Und die Aktion ,Ihr Gutschein für Salzgitter’ ist ein guter erster Schritt und Impuls in die richtige Richtung“, wird Jan Erik Bohling, Geschäftsführer der Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH, in der Pressemitteilung zitiert..