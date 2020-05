Mann bedroht in Lebenstedt anderen mit Messer

Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung in Lebenstedt. Wie sie berichtet, hat ein 32-jähriger Täter am Freitag, 22. Mai, gegen 15 Uhr auf der Stormstraße einen 48-jährigen Mann offensichtlich mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Im Verlaufe der Tat soll der Täter zudem versucht haben, den Geschädigten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Der Täter sei schließlich ohne Beute geflüchtet. Er soll bei der Tatausführung folgende Kleidung getragen haben: gelbe Turnschuhe, blaue Jeans und ein helles Oberteil. Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.