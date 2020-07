Salzgitteraner Kulturkreis plant noch das Ersatzprogramm

„Es muss immer noch kurzfristig auf die aktuelle Situation reagiert werden. Daher können sich kurzfristig Programm-Änderungen ergeben“, heißt es in einer Mitteilung des Kulturkreises. Aktuell sei die Komödie „Diese Nacht – oder nie!“ mit Isabel Varell und Heiko Ruprecht, ursprünglicher Termin war der 24. April, für den 1. April 2022 im Rahmen des Theaterprogramms 2021/22 (Aula Gymnasium Salzgitter-Bad) geplant. Bereits gekaufte Karten für diese Veranstaltung behielten keine Gültigkeit. Da bisher kaum Karten zurückgegeben worden seien, macht der Kulturkreis explizit nochmal darauf aufmerksam, dass gekaufte Karten zurückgegeben werden müssten.

Musikrevue und Lesung finden im August 2021 in Salder statt

Die Musikrevue „Divas“ mit Kerstin Heiles und Christoph Pauli (ursprünglicher Termin 20. März) soll am 8. August 2021 beim Kultursommer im Schlosshof Salder zu sehen sein. Die musikalische Erich-Kästner-Lesung mit Johannes Kirchberg findet nun statt wie geplant am 27. März am 5. August 2021 im Fürstensaal Schloss Salder statt. Bei beiden genannten Veranstaltungen behalten bereits gekaufte Tickets ihre Gültigkeit.

Das Duo Zilas, das eigentlich am 22. März spielen sollte, wird nun am 7. November im Fürstensaal Schloss Salder zu hören sein. Auch hier behalten bereits gekaufte Karten ihre Gültigkeit.

Karten können auch gespendet werden

Falls Karten nicht zurückgegeben, sondern gespendet werden sollen, stelle der Kulturkreis auch eine Spendenquittung aus. Die Kulturkreis-Geschäftsstelle im Tillyhaus sei nach wie vor bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Kulturkreis-Team sei jedoch weiterhin jederzeit über

E-Mail an info@kulturkreis-salzgitter.de erreichbar.

red