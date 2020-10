Betrüger prellen Taxifahrer in Salzgitter

Eine Taxifahrt von Braunschweig nach Salzgitter hätte für zwei Männer vor einer Bankfiliale auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Lebenstedt enden sollen. Unter dem Vorwand Geld für die Fahrt aus dem Automaten holen zu wollen stiegen die Männer am Samstagmorgen gegen 7.50 Uhr aus, wie die Polizei mitteilt. Sie kehrten jedoch nicht zum Taxifahrer zurück, sondern flüchteten aus der Filiale fußläufig in Richtung Einsteinstraße.

Taxifahrer wollte die Betrüger selbst stellen

Der Versuch des 45-jährigen Taxifahrers, die Betrüger selbst zu stellen, schlug fehl. Sie konnten vorerst unerkannt entkommen. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter unter (05341) 1897217 in Verbindung zu setzen.

red