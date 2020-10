Ortsrat Nord möchte Säulenbriefkasten

Ein Autobriefkasten und ein Briefmarkenautomat haben im Ortsrat Nord für Diskussionen gesorgt. Die MBS-Fraktion hatte beantragt, mit der Post neue Standorte für die beiden Objekte zu finden, da sie an der alten Post in der Albert-Schweitzer-Straße abgebaut wurden. Standort-Vorschlag von Horst Rubin: Rathausparkplatz in Lebenstedt (Briefmarkenautomat, Autobriefkasten) oder ZOB/Wendeplatz (Autobriefkasten). In einem Änderungsantrag hat die MBS auch noch einen Säulenbriefkasten „in Rathausnähe“ ins Spiel gebracht.

Verstegen: Den Parkplatz kann man nur in eine Richtung verlassen

Hans Verstegen (CDU) merkte an, dass der neue Standort den Nachteil hätte, nur in einer Richtung verlassen werden zu können. „Ob das so glücklich ist? Man möchte vielleicht auch mal woanders hin“, sagte er und regte an, sich Gedanken über einen anderen Standort zu machen. Zudem gehe der Verkauf von Briefmarken zurück, gab er zu bedenken.

Elbnick: Post hat Autobriefkästen nicht mehr im Programm

Clemens Löcke und Hartmut Elbnick (beide SPD) merkten an, dass die SPD-Fraktion solch einen Antrag schon vor Jahren gestellt hätte. „Die Post hat solche Autobriefkästen nicht mehr im Programm“, sagte Elbnick, indem er eine Antwort von 2018 referierte. Die Post habe auch Schwierigkeiten bei der Entleerung aufgeführt, „die Leute schmeißen da Müll rein“, so Elbnick. „Was sollen wir da jetzt für eine andere Antwort bekommen?“

Postgeheimnis muss gewahrt sein

Fachdienstleiter Torsten Fleige-Lütgering berichtete, dass es in den vergangenen Jahren vier Versuche gegeben habe. „Ich weiß gar nicht, was ich machen soll“, bekannte er, „ich kriege nicht einmal eine Antwort!“ Selbst, wenn man selbst einen Auto-Postkasten hinstellen würde, würde die Post ihn nicht entleeren – die Leerung müsse aber durch die Post erfolgen, sonst sei das Postgeheimnis nicht gewahrt. In vielen anderen Städten seien Autobriefkästen im übrigen bereits entfernt worden.

Schleining: Säulenbriefkasten statt Autobriefkasten

Thorsten Schleining (SPD) schlug vor, im Änderungsantrag den Autobriefkasten zu streichen und dafür ausschließlich den Säulenbriefkasten zu beantragen. Diesem Antrag wurde einstimmig zugestimmt. Auch die Aufstellung eines Briefmarkenautomaten – mit Überdachung – bekam mehrheitlich ein Ja im Ortsrat.

Hanne: Kreuzungen sollen saniert werden

Die Berücksichtigung der Kreuzungen Vor dem Dorfe/Peiner Straße und Vor dem Dorfe/ Museumstraße bei der Wiederaufnahme von Erhaltungsmaßnahmen der Museumstraße beantragte die SPD-Fraktion. Alexander Hanne begründete dies mit dem schlechten Zustand der Straßen. Fachdienstleiter Fleige-Lütgering bestätigte, dass die Straßenoberflächen „stark angegriffen“ wären und dort in Teilabschnitten die Deckschicht erneuert werden müsste. Dies im Rahmen der Erhaltungsmaßnahmen zu berücksichtigen, ergäbe Sinn, bestätigte er. Da aber in Salder mögliche innerörtliche Ausbau- und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen geplant sind, müsse man erst diesen Plan zum Abschluss bringen. Der Vorschlag wurde bei zwei Enthaltungen angenommen.

Bushaltestellen werden nachgerüstet

Bushaltestellen sollen mit taktilen Bodenindikatoren und Fahrradbügeln nachgerüstet werden. Das empfahl der Ortsrat einstimmig. Betroffen sind 47 Bushaltestellen, in Lebenstedt folgende: Wilhelm-Kunze-Ring Ost/West, Krankenhaus Ost/West, Kampstraße Ost/West und An der Windmühle Ost/West. Weitere Bushaltestellen sind innerhalb der Ortschaft Nord in Planung: Lebenstedt Süd, Ladenzentrum Süd/Ost, Graf-Stauffenberg-Straße Ost/West, Leiblweg Süd/Nord, in Salder Vor dem Dorfe Nord/Süd und Museumstraße Ost.