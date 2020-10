Die wechselvolle Geschichte des Salderschen Schlosses

Salder ist nach dem Stammsitz des Geschlechts von Saldern (niedersächsischer Uradel) benannt, das bereits 1161 zum ersten Mal im Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim mit „Thidericus de Saldere“ erwähnt wird. Die Familie von Saldern, die bereits Mitte des 16. Jahrhunderts Besitzer des Salderschen Urgutes war, mussten es aufgrund hoher Verschuldungen im Jahr 1608 verpfänden. Gläubiger war Statius von Münchhausen der das Pfand an den Braunschweigischen Geheimrat und Generalkommissar David Sachse vergab.

Salder war nur ein verfallener Witwenhof als er von Sachse erworben wurde. Von den ausgewanderten von Saldern erbat er sich für 12.000 Taler die Erlaubnis, auf dessen Grund und Boden ein Schloss erbauen zu dürfen. Und so entstand ab 1609 das Schloss Salder im Stil der Weserrenaissance. Vermutlicher Baumeister war der herzogliche Bauverwalter Paul Franke, der unter anderem auch schon für den Bau der Wolfenbütteler Marienkirche, Befestigungsanlagen für die neue Heinrichstadt und die Dammfestung in Wolfenbüttel verantwortlich war. Zumindest erkennt man Frankes fortschrittliche Architektur in dem neuartigen, streng symmetrischen Grundriss mit Flügeln und rückwärtigem Mittelturm.

Ein schlichter siebenachsiger Bau

Das Schloss entstand als schlichter siebenachsiger Bau von zwei Stockwerken auf hohem Kellergeschoss, eingerahmt von zwei Risaliten, deren besonders schön gestaltete Renaissancegiebel ursprünglich einziger Schmuck des Hauses gewesen sind. David Sachse, mittlerweile finanziell ruiniert, musste wegen Differenzen mit dem Herzoghaus das Land verlassen. Er starb 1613 in seiner obersächsischen Heimat. Aufgrund eines Vergleiches kaufte die Familie von Saldern 1620 für 40.000 Taler ihre ehemaligen Güter in Salder und das Schloss zurück.

Wegen rechtlicher Schwierigkeiten hinsichtlich des Rückkaufs kam es zur Klage der Erben von Sachse, die schließlich zum Prozess über die Besitzverhältnisse führte. Der Prozess zog sich, unterbrochen durch den 30-jährigen Krieg, bis weit ins 17. Jahrhundert hin. Zwischenzeitlich musste sich die Familie von Saldern bei der Familie von Quitzow (Adelsgeschlecht aus der Mark Brandenburg) verschulden. Während des 30-jährigen Krieges wurde das Schloss stark in Mitleidenschaft gezogen, als 1641 nach der Schlacht bei Thied

Dieses Bild zeigt die südwestliche Ansicht um 1960. Foto: Rolf Czauderna

e und Wolfenbüttel Erzherzog Leopold Wilhelm und General Wallensteins Leibgarde unter Graf Piccolomini mit elf Regimentern vier Wochen hindurch hier einquartiert waren. In der nachfolgenden Zeit verfiel das Schloss mehr und mehr.

1669 wurde das gesamte Anwesen an die Erben der Familie von Quitzow verpfändet, was dann einen erneuten Vergleich nach sich zog. Schließlich kam die Familie von Saldern wieder in den Besitz des Anwesens. Im November 1695 kaufte der Erbprinz des Herzogtums Braunschweig-Wolfenbüttel, August Wilhelm, für 26.000 Reichstaler das Schloss und die ehemaligen Ländereien der Familie von Saldern. Nach langen Verhandlungen löste er die Rechte derer von Saldern an dem Anwesen ab und ließ es 1700 wahrscheinlich vom herzoglichen Baumeister Hermann Korb umbauen. Damals entstanden Freitreppen, ein neues Portal zur Hofseite und über der Mitte ein Dreiecksgiebel mit dem fürstlichen Monogramm A.W. So wurde das Schloss zur repräsentativen Sommerresidenz im Barock-Rokoko-Stil. Nach dem Tod von Herzog August Wilhelm 1731 wurde das Schloss Witwensitz für dessen dritte Ehefrau Elisabeth Sophie Marie.

1740 kaufte Herzog Karl I. der Witwe seines Großonkels das Nutzungsrecht ab und betrieb die Anlage als herzogliche Domäne. Diese hatte Mitte des 18. Jahrhunderts etwa 700 Morgen Ackerland, 47 Morgen Wiesen, 6 Morgen Gartenland. Bis ins 20. Jahrhundert verfügte der landwirtschaftliche Betrieb über eine eigene Schmiede, Brauerei und Stellmacherei. Neben dem Ackerbau wurde intensiv Viehhaltung betrieben. Die erzeugte Milch wurde selbst verbuttert, auch nachdem 1892 eine Molkerei in Salder erbaut worden war. 1795 wurde das Amt und Gericht Lichtenberg/Salder, das zuvor seinen Sitz in der Domäne Lichtenberg hatte, ins Schloss verlegt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Westtrakt abgerissen und neu gebaut. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Schloss mehrfach verpachtet und ausschließlich als landwirtschaftliches Gut genutzt.

Nach dem Ersten Weltkrieg herrschten durch Revolution und Enteignung der deutschen Fürsten unsichere politische Verhältnisse. So beschlagnahmte der Freistaat Braunschweig 1920 die im Besitz des Braunschweiger Herzogs stehende Domäne. 1925 wurde das Gut Salder in die Braunschweig GmbH (Gesellschaft zur Verwaltung von staatlichem Grund- und Bergwerksbesitz) integriert, unter deren Leitung eine Spezialisierung auf Saatgutzüchtung stattfand. 1939 verkaufte der braunschweigische Staat das Gut an die „Reichswerke Hermann Göring AG“. Das Schloss diente nun als Sitz der „Großdeutschen Umsiedlungsgesellschaft mbH“, die für Grundstücksankäufe und Enteignungen zuständig war. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges besetzten amerikanische, später britische Truppen die Schlossanlage, die hier Ende 1945 hohen Besuch vom Oberbefehlshaber der britischen Besatzungstruppen, Generalfeldmarschall Montgomery, erhielten.

Auch Flüchtlingsfamilien lebten hier

In der nachfolgenden Zeit quartierte man hier mehrere deutsche Flüchtlingsfamilien ein. 1954 übergab die Nachfolgerin der Reichswerke, die Salzgitter AG, das Schloss an die Stadt für einen symbolischen Kaufpreis

So sah es aus, das Schloss Salder um 1750. Foto: Privat

von 1 D-Mark. Stadtschulrat und Heimatforscher Franz Zobel richtete in Teilbereichen ein Heimatmuseum ein. Am 14. Dezember 1962 konnte das Schloss als Museum der Öffentlichkeit übergeben werden. 1976 musste das Museum wegen Baufälligkeit wieder geschlossen werden. 1977 begannen Sanierungs- und Umbauarbeiten, so dass am 8. Mai 1981 die Wiedereröffnung des „Städtischen Museums Schloss Salder“ erfolgte.

Die Ausstellungsfläche wurde auf 2000 Quadratmeter erweitert. In den Folgejahren wurden alle Nebengebäude in die museale Anlage integriert. Der Schwerpunkt der hier gezeigten präsentierten Ausstellungen befasst sich mit der Geschichte des Salzgittergebietes, von der Erdgeschichte bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Einzigartig ist auch die Präsentation einer großen Spielzeugsammlung. Ein weiteres Highlight ist ein Fischsaurier (Ichthyosaurier) in der Abteilung Geologie, der in der Unterkreidezeit vor 115 Millionen Jahren lebte und dessen Skelett 1940 in Salzgitter beim Erzbergbau unter Tage entdeckt wurde.

Neben den Dauerausstellungen wird eine Vielzahl an Sonderausstellungen geboten. Zum Beispiel präsentiert die Abteilung Bildende Künste jedes Jahr im Sonderausstellungsgebäude „Kuhstall“ des Museums die Ausstellung „Salon Salder“, in der aktuelle Arbeiten niedersächsischer Künstler vorgestellt werden. Am 2. Juli 2006 wurde der neue Außenbereich „Eiszeitgarten“ eröffnet. Auf 2000 Quadratmetern wird eine baumlose, arktische Landschaft gezeigt. In Anlehnung an die archäologische Dauerausstellung im Schloss zum Thema „50.000 Jahre Leben in Salzgitter“ verdeutlicht der Eiszeitgarten die Lebensumstände der Neandertaler. Ein Relikt vergangener Zeiten, eine Bockwindmühle, gibt es ebenfalls auf dem Außengelände des Museums. Urkundlich erwähnt wurde die aus Osterlinde stammende Mühle erstmalig 1566. Nach ihrer Stilllegung schenkte ein Landwirt sie 1978 der Stadt. 1984 war die

50 Tonnen schwere und 5 Meter hohe Mühle nach ihrer Restaurierung zunächst als Blickfang auf der Hannover Messe zu sehen und wurde dann an den heutigen Standort gebracht. Der Zutritt ist kostenfrei.