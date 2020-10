Hilfe für Bedürftige ist Elisabeth Kolbs Herzensangelegenheit

Lebensmittel für Bedürftige: Elisabeth Kolb (rechts) leitet seit zehn Jahren die Wärmestube in Salzgitter und ist seit der Gründung der Einrichtung dabei. Zu ihrem Team gehören (von links) Grace Presser, Ute Malcharik und Ingeborg Preisinger.

Heute füllt sie Käse, Wurst und Brötchen neben einer Tafel Schokolade und einer Konservendose Fisch in die Tüten. Einen kleine Plauderei gibt’s obendrauf. Elisabeth Kolb ist die gute Seele der Wärmestube in Salzgitter. Die Salzgitteranerin leitet die soziale Lebensmittelausgabestelle für Bedürftige in der St.-Joseph-Gemeinde. Als Gründungsmitglied war sie schon 1996 mit dabei, seit zehn Jahren hat sie die Leitung übernommen.