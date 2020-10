Jazzkantine und Fee bei Zeltival in Salzgitter

Vom 10. bis 13. Juni 2021 findet das Zeltival in Salzgitter statt, nachdem es in diesem Jahr coronabedingt ausgefallen war. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Konzertagentur Piekert organisiert und geht im Stadtpark in Lebenstedt über die Bühne – natürlich nur, wenn Corona es zulässt und gegebenenfalls unter entsprechenden, noch nicht vorhersehbaren Bedingungen. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, versichert die Stadt.

Bis zu 500 Zuschauer passen in das Zirkuszelt

Das Zeltival ist eine junge Veranstaltung im Kanton der Salzgitteraner Kultur-Highlights, es hat erst ein Mal stattgefunden. Bis zu 500 Zuschauer passen in das markante Zirkuszelt, in dem das Programm stattfindet. Und das hat es in sich: Neben Fee (NDW, aus Braunschweig) treten Celtica (Drums und Pipes), die Jazzkantine (Jazz, Funk, Rap, aus Braunschweig) und Eclipsed by the moon (Pink-Floyd-Coverband, aus Hildesheim) auf.

Die Jazzkantine wird 25 Jahre alt

Celtica ist eine österreichisch-schottische Band,, die immer wieder für Überraschungen sorgt. Die Veranstalter sprechen von einem besonderen Sound und einer mitreißenden Show „aus feuerspeienden Dudelsäcken“ und Gitarren sowie brennenden Trommelschlägen. Die Jazzkantine gibt es bereits seit 25 Jahren. „Jeder der Musiker setzt beizeiten, aber nicht egomanisch, Akzente, schon weil es kein besseres Bühnenrezept bei mehr als drei Bandmitgliedern gibt“, heißt es in der Ankündigung.

Neue-Deutsche-Welle-Hits im Stadtpark

Eclipsed by the moon widmet sich einem der erfolgreichsten Pink-Floyd-Album, „Dark Side of the Moon“. Und Fee stand als erster Künstler für das Zeltival fest – ihre Hits wie „Amerika“, „Schweine im Weltraum“ oder „Mach Dich lieber anders tot“ werden in Salzgitter zu hören sein.

Fachdienst hofft auf guten Besuch

Nun hofft der Fachdienst Kultur auf guten Besuch bei den Veranstaltungen, die wie der Kultursommer und andere Highlights in diesem Jahr ausgefallen sind. „Es kann sein, dass sich die Formate in Zukunft verändern werden“, sagt Fachdienstleiter Kultur Hartmut Schölch. „Ich habe lieber ein ausverkauftes Zelt als eine Konzerthalle, die halbleer ist.“