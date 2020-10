Motorradfahrer nach Unfall in Salzgitter leicht verletzt

Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Salzgitter ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße leicht verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei wollte zuvor eine 51-jährige Autofahrerin aus Salzgitter mit ihrem Auto von der Berliner Straße nach links in den Hasenwinkel abbiegen. Die Polizei vermutet, dass sie dabei aus Unachtsamkeit den entgegenkommenden Motorradfahrer übersah.

Motorrad musste abgeschleppt werden

Beim Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer leicht und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand laut Mitteilung Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

