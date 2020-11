Salzgitteraner Schüler möchten Elterntaxis verbannen

Viele Eltern bringen ihre Kinder zur Schule aus Angst, dass ihnen auf dem Weg etwas passiert. Oder weil sie ohnehin dort entlang fahren. Weil der Bus zu voll, das Fahrrad kaputt, weil irgendetwas ist. Der Hol- und Bringverkehr vor und nach der Schule ist aber gerade das, was Schüler gefährdet – zumal offenbar immer aggressiver vorgegangen wird, wie Kranichschüler beobachtet haben. „Man muss teils zehn Minuten warten, bis man über die Straße kommt!, verdeutlicht eine. Nun hat die Schülervertretung die Nase voll und versucht, diesem alten Thema eine neue Perspektive zu geben: eine filmische.

Eine Aktion 2018 hat keinen Erfolg gebracht

Es reicht im Prinzip, sich gegen kurz nach ein Uhr an die Schule zu stellen, um live mitzuerleben, was die Oberstufenschüler meinen: Es herrscht Chaos. Zu viele Autos drängeln sich vor der Schule, die Fahrer hupen, überholen, gestikulieren, blockieren sich. Dass da kein Schüler über die Straße kommt, versteht jeder, der sich das angesehen hat. „Es gab bereits 2018 eine Aktion“, informiert Lehrerin Claudia Altmann, die die Aktion der Schülervertretung betreut. Damals hatten Schüler große Plakate mit Botschaften um den Hals getragen, doch es hat nichts genützt. Auf der Straße hat sich offenbar nichts geändert.

Altmann: Passiert ist noch nichts

Havin, Rieke, Leni, Finja, Anna, Laurenc, Janne und Philine versammeln sich an der Straße, Finja hat ihr Handy gezückt. Laurenc fährt das „böse“ Auto, Rieke soll das Opfer sein. Der Dreh gestaltet sich schwierig, weil der Verkehr hier nicht wenig ist. „Wir wollen auf das Problem aufmerksam machen“, sagen die Schüler. „Wir möchten provozieren, um das Problem deutlich zu machen. Denn viele denken nur an das eigene Kind.“ Eine Busaufsicht, ein Lehrer, ist eigentlich abgestellt, um für geordnete Verhältnisse an der Bushaltestelle zu sorgen. „Als einzelne Person hat man da gar keinen Überblick“, haben die Schüler festgestellt. „Passiert ist noch nichts“, weiß Lehrerin Altmann, „sonst hätten wir bestimmt schon einen Zebrastreifen hier.“

Ein Arm auf der Straße in Großaufnahme

Rieke soll schließlich angefahren auf der Straße liegen, natürlich wird sie nicht wirklich zum Verkehrsopfer. Laurenc bremst rechtzeitig, Finja filmt das auch. Blutig soll es aber nicht werden, die Schüler wollen seriös bleiben. Nur ein Arm auf der Straße in Großaufnahme soll gezeigt werden, das filmen sie heute aber nicht, denn es regnet, und Rieke soll sich nicht auf die nasse Straße legen müssen.

Auch vorbildhaftes Verhalten wird gezeigt

Auch vom Autoinneren wird gefilmt. Aber nicht nur das Fehlverhalten der Autofahrer, auch Schüler, die au ihr Smartphone gucken und auf die Straße treten, ohne links und rechts zu schauen, werden thematisiert. Oder Autos, die die Ausfahrt des Lehrerparkplatzes blockieren, weil sie dort kurzerhand parken. Ebenso, wie vorbildhaftes Verhalten auf beiden Seiten. Alles wird simuliert und filmisch festgehalten. Die Schüler haben zuvor ein Grobkonzept erstellt, die Feinheiten werden vor Ort geklärt.

Lösungen werden angeboten

Ein klassischer Aufklärungsfilm soll es aber nicht werden, sind sich die Schüler einig, deshalb gibt es eine relativ drastische Szene, „damit der Appell erkannt wird“. Gleichzeitig versuchen sie auch, Lösungen anzubieten: Etwas weiter weg von der Schule das Kind rauslassen, Elternhaltestellen aufzeigen. Der Film soll in den Klassen gezeigt werden, das Thema soll anhand des Films diskutiert werden. Auch auf iServ soll es den Film geben.

Seminararbeit zum Thema Elterntaxi

Finja befasst sich sogar in einer Seminararbeit mit dem Thema Elterntaxi. Viele Kinder, berichtet sie aus einer Umfrage im 5. Jahrgang Bemerkenswertes, kämen gar nicht unbedingt von sich aus darauf, zur Schule gefahren werden zu wollen.

