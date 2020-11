Autofahrer tritt in Lebenstedt aufs Gas statt auf Bremse

Lebenstedt. Der 82-Jährige will in der Tiefgarage des Supermarktes einparken und beschleunigt aus Versehen.

Ein 82-jähriger Autofahrer aus Salzgitter hat am Freitagmittag versuchte, in der Tiefgarage des „BraWo Carree“ an der Albert-Schweitzer-Straße in eine Parklücke zu rangieren. Dabei rutschte er von der Bremse auf das Gaspedal. Der Wagen beschleunigte und fuhr gegen eine Stützsäule und einen parkenden Pkw. Das Auto des 82-jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro. Der Unfallfahrer kam zur Untersuchung ins Klinikum.

red