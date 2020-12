Polizei kontrolliert zum Einbruchsschutz Verkehr in Salzgitter

77 Fahrzeuge hat die Polizei in Salzgitter während einer behördenweiten Kontrolle am Mittwoch aus dem Verkehr gezogen. Ziel der Kontrollen in der ganzen Region war es, Einbruchskriminalität einzudämmen und zu bekämpfen, wie die Polizei mitteilt.

Über Verkehrskontrollen erhofften sich die Beamten neue Erkenntnisse zu bestimmten Tätergruppen, deren Strukturen, Reisebewegungen und Handlungsweisen. In Salzgitter kontrollierte die Polizei auf der Ludwig-Erhard-Straße zwischen 13 und 19 Uhr.

Keine Täter festgenommen

Erfahrungsgemäß seien bei den Kontrollen keine Täter festgenommen worden. Die verstärkte Präsenz führe in der öffentlichen Wahrnehmung allerdings häufig zu einer positiven Resonanz der Bevölkerung und würde der Abschreckung von Tätergruppen dienen.

Zahl der Wohnungseinbrüche rückläufig

Laut Polizei ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in diesem Jahr rückläufig. Das würde vor allem an der Corona-Pandemie liegen, da Häuser nun weniger verlassen werden. Trotzdem wolle man darauf achten, dass Diebe nicht auf Firmen- und Geschäftsobjekte ausweichen und dort vermehrt einbrechen. Die Polizei wolle die Bevölkerung für diese Art von Straftaten sensibilisieren und aufzeigen, dass man ihrer professionellen Arbeit vertrauen könne.

Weitere Kontrollen geplant

Insbesondere wünsche sich die Polizei, dass Bürger sie unverzüglich auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge hinweisen, sollten sie etwas bemerken.

Abschließend heißt es in der Mitteilung, dass die Polizei auch weiterhin in der dunklen Jahreszeit kontrollieren wird.

red