Thiede. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend in einem leerstehenden Teil des Klosters. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am gestrigen Sonntagabend gegen 18 Uhr in einem leerstehenden Gebäude des Thieder Klosters Sperrmüll in Brand geraten. Durch das Feuer, so Polizeisprecher Frank Oppermann, wurde eine Holztür des betroffenen Gebäudes beschädigt.

Sperrmüll brannte am Kloster

Die Flammen konnten jedoch schnell gelöscht werden. Die polizeilichen Ermittlungen laufen nun, zur Höhe des entstandenen Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

red