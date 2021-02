Symbolbild: Ein Auto liegt an einer schneebedeckten Landstraße.

Autofahrer rutscht in Bleckenstedt in den Gegenverkehr

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Montag um 5.50 Uhr auf der schneebedeckten und winterglatten Fahrbahn der Industriestraße-Nord in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem 56 Jahre alten PKW-Fahrer frontal zusammengestoßen. Die beiden Autofahrer wurden dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Schadenssumme beläuft sich auf 31.000 Euro.

red