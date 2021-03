Täter zünden Altpapiercontainer vor BBS Fredenberg an

Unbekannte haben am Sonntag gegen 21.40 Uhr einen Altpapiercontainer am Hans-Böckler-Ring in der Nähe der Berufsbildenden Schulen Fredenberg in Brand gesetzt. Laut Ermittlungen der Polizei haben sie hierdurch einen Schaden von mindestens 4000 Euro verursacht. Durch die Hitzeentwicklung wurden zwölf Fensterscheiben der Schule in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. „Durch die schnelle und professionelle Brandbekämpfung der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Schulkomplex verhindert werden“, teilt die Polizei mit. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen wenden sich an die Polizei: (05341)18970.

red