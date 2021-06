Letzter Versuch: „Park Side Gallery“ am Salzgittersee

„Es ist der letzte Versuch“, sagt Yvonne Salzmann, als sie am Salzgittersee steht. Die Braunschweiger Künstlerin hat das Ausstellungsprojekt „Park Side Gallery“ in Salzgitter initiiert – doch schon zweimal sind nach dem Start am 1. Mai die Kunstwerke in der freien Natur zerstört worden.

Nun also zum dritten Mal sind mitten in eine Baumgruppe an der Reppnerschen Bucht des Salzgittersees (nahe dem Café del Lago) Arbeiten der Künstlerin Franziska Rutz gehängt worden. Sie hat Gletscher fotografiert – die von den Anwohnern mit Folien bedeckt wurden, damit sie nicht schmelzen.

Die „Park Side Gallery“ gibt es in sechs Orten: Salzgitter, Braunschweig, Helmstedt, Lucklum, Bad Harzburg und Holzminden. Yvonne Salzmann hat dafür sechs Künstlerinnen zusammengebracht, die gemeinsam ausgewählte Werke im öffentlichen Raum ausstellen: Susanne Hesch, Rosi Marx, Güde Renken, Franziska Rutz, Tuğba Şimşek sowie Salzmann selbst.

Ohne Eintritt und ohne Zutrittsbeschränkung kann jeder die Ausstellung auf eigene Faust entdecken. Die Arbeiten – die auf bedruckte LKW-Planen aufgebracht werden – rotieren monatlich in den unterschiedlichen Städten.