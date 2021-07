Unbekannte zündeln im „CityCarrée“ in Salzgitter

Lebenstedt. Mehrere Einsätze hatte die Polizei am Wochenende in Salzgitter. Es ging um Brandstiftung, eine Schlägerei und einen rätselhaften Rucksack.

Weil Unbekannte am Samstag Mittag im „CityCarree“ mutwillig Bekleidung anzündeten, kam es zum Feuerwehreinsatz. Das teilte die Polizei mit. doch als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten Unbeteiligte das Feuer bereits gelöscht. Zeugen werden gebeten, sich unter (05341/1897-0) zu melden.

Schlägerei in einer Bar

In der Nacht zum Sonntag kam es zwischen zwei feiernden Gruppen in einer Bar in Lebenstedt zu einer handfesten Auseinandersetzung. Wie die Polizei mitteilte, schlug dabei ein 32-Jähriger einem 27-Jährigen mit der Faust in das Gesicht und trat ihm zwischen die Beine. Er sagte später aus, er habe zuvor vom Opfer einen Schlag gegen den Hinterkopf bekommen. Eine 45-Jährige Begleiterin wurde laut Polizei von der Schwester (29) des Beschuldigten mit einem Schlag im Gesicht verletzt. Gegen alle Personen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rätselhafter Fund

Einer aufmerksamen Mitarbeitern des Kommunalen Stadtordnungsdienstes (KOD) ist am Samstagnachmittag ein herrenloser grauer Rucksack im Stadtpark aufgefallen. Die alarmierten Polizisten konnten bei der Durchsuchung unbenutzter Kleidungsgegenstände mit unversehrten Etiketten feststellen. Zeugen, die beobachtet haben, wie der Rucksack im Park hinterlegt wurde, werden gebeten, sich an die Polizei unter (05341) 1897-0 zu wenden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de