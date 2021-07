Ungebetener Gast beleidigt Bewohnerin in Salzgitter

Zu Hausfriedensbruch und Beleidigung kam es am Freitag Nachmittag auf einem Heimgelände in Ringelheim. Wie die Polizei mitteilte, war ein unbekannter Mann in einem Büro angetroffen worden, wollte aber das Gelände trotz ausgesprochenem Hausverbot nicht verlassen. Zugleich sprach er eine 37 Jahre alte Bewohnerin an und beleidigte sie sexuell. Bevor die alarmierte Polizei eintraf, konnte sich der Mann unerkannt entfernen. Laut Zeugen soll er 45 Jahre alt sein, blonde kurze Haare haben, ein weißes T-Shirt und eine Arbeitshose tragen. Er wurde mit einem schwarzfarbenen Fahrrad gesehen. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeikommissariat in Salzgitter-Bad unter (05341) 825-0 .

Fahrer fliehen nach Unfällen

Es kam auch zu mehreren Unfallfluchten. So berichtete die Polizei, dass am Freitag Abend auf einem Parkplatz Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad ein Unbekannter beim Ausparken eine 30 Jahre alte Frau angefahren hat, die neben ihrem geparkten Auto stand. Sie wurde leicht verletzt. Der Verursacher, der etwa 25 Jahre alt sein soll, Sonnenbrille und Basecap trug, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Er floh in einem Audi A4, dessen Kennzeichen SZ-RQ 226 als gestohlen gemeldet sind. Am selben Ort hatte ein unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen 9.15 und 09.45 Uhr vermutlich beim Ausparken, den abgestellten VW Golf einer 59 Jahre alten Frau gerammt und floh. Die Beamten stellten dort weißer Lackabrieb fest. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter-Bad zu wenden unter Telefon (05341) 825-0.

Betrunken auf dem Rad

Ein betrunkener Radfahrer (21) war am Freitag gegen 23.28 Uhr auf der Nord-Süd-Straße, Höhe Friedhof unterwegs. Dort kontrollierte ihm eine Funkstreifenwagenbesatzung, da die Beleuchtung nicht eingeschaltet war. Ein Alkohol-Test ergab 2,27 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Schwarzfahrer unterwegs

Polizeibeamte wurden am Freitag gegen 14.05 Uhr an den Bahnhof in Ringelheim gerufen, weil in einem Regionalexpress aus Hildesheim drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 27 und 41 Jahren ohne gültigen Fahrschein unterwegs waren. Ein Beamter der Bundespolizei, der in Uniform vom Dienst nach Hause unterwegs war, hatte um Unterstützung gebeten, da einer der Täter ihn auch beleidigt hatte. Die Gruppe musste den Zug verlassen. Fünf Ermittlungsverfahren wurden einleitet.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag einen Zigarettenautomaten am Schützenheim an der Üfinger Straße in Sauingen aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Polizei unter Telefon (05341) 1897-0.

