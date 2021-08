Am Hüttenweg Mann bedroht zwei Minderjährige in Lebenstedt mit Waffe

Die Polizei Salzgitter ermittelt nach einer Bedrohung mit einer Waffe in Lebenstedt am Hüttenring am Sonntag, 22. August, 17.20 Uhr. Zeugenvernehmungen ergaben, dass ein Tatverdächtiger aus derzeit nicht bekannten Gründen mindestens zwei minderjährige Personen mit einer Waffe in der Öffentlichkeit bedroht haben soll, heißt es im Polizeibericht.

Tatverdächtiger wurde festgenommen

Polizeibeamte trafen sehr schnell am Tatort ein und konnten den Mann noch am Tatort festnehmen. Der Tatverdächtige wurde zur einer Dienststelle gebracht. Es wird geprüft, ob er einem Haftrichter vorgeführt wird, so die Polizei am Sonntagabend.

Vernehmungen standen aus

Polizeiliche Ermittlungen sollten noch am Sonntag Aufschluss über die Identität des Mannes, die Hintergründe der Tat und die von ihm benutzte Waffe geben. Weitere Angaben zum Sachverhalt konnten laut Polizei noch nicht gemacht werden, zumal Vernehmungen anstanden.

Der Artikel wird aktualisiert.

red

