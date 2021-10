Landschaftsbau teurer – Folgen ungewiss für Stadt

Salzgitter. Die Löhne für Garten- und Landschaftsbauer sind gestiegen. Die Stadt, die in diesem Bereich Aufträge vergibt, rechnet im Etat mit höheren Ausgaben.

Sie pflastern Wege, bauen Sportplätze und gestalten Parks: Die Garten- und Landschaftsbauer bekommen seit September deutlich mehr Geld. Ihre Löhne sind nach Angaben der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) im ersten Schritt um 2,9 Prozent gestiegen. Der Bezirksverband Braunschweig-Goslar hat diese Maßnahme begrüßt. Vorsitzender Karl-Heinz Ehrenberg sagte, die höheren Einkommen machten die Branche attraktiver – und seien damit ein wichtiger Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Die Stadt jedoch rechnet bei andauernder Entwicklung mit steigenden Ausgaben.

Doppelte Lohnerhöhung

Die Lohnerhöhung im September war ein erster Schritt. Mitte 2022 soll ein weiteres Plus von 2,8 Prozent folgen. Diese Handwerker sind laut IG BAU „bei jedem Wetter draußen und haben auch in der Pandemie durchgearbeitet“. Für den körperlich anstrengenden Job gebe es nun eine faire Anerkennung, „die bei jedem im Portemonnaie ankommen sollte“, betont Ehrenberg.

80 Betroffene im Stadtgebiet

Nach Angaben der Arbeitsagentur beschäftigt der Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau in Salzgitter momentan rund 80 Menschen. Die Stadt vergibt in diesem Bereich Aufträge, die derzeit im Etat mit bis zu 400.000 Euro zu Buche schlagen. Wie Betriebsleiter Dietrich Leptien gestern erklärte, habe der Städtische Regiebetrieb (SRB) zuletzt für die Jahre 2020/2021 befristete Dienstleistungen und Bauvorhaben im Garten- und Landschaftsbau ausgeschrieben. Allerdings blieben sie von den aktuellen Lohnerhöhungen unberührt. Die Auftragnehmer würden die tariflichen Lohnanpassungen in der Branche eigenverantwortlich mit einkalkulieren – dies handhabe die Verwaltung bei möglichen Tariferhöhungen ähnlich.

Insgesamt sind laut SRB derzeit „deutliche Preissteigerungen“ in der Branche spürbar, die sich neben der Erhöhung der Personalkosten auch durch steigende Materialkosten begründen. Da sich die ausgeschriebenen Leistungen und Bauvorhaben in Art und Weise sowie im Umfang stark unterscheiden, kann Leptien die finanziellen Auswirkungen nur schwer einschätzen.

Für die Haushaltsplanung ab 2023 werde auf Basis der dann bekannten Preisentwicklung vorgeplant. Sollte die derzeitige Kostenhöhe Bestand haben, müsse für zukünftige Aufträge mit höheren Planansätzen im Etat gerechnet werden, betonte Leptien. Das gelte aber auch für andere Bereiche der Stadt wie dem Eigenbetrieb für Gebäude, Einkauf und Logistik, der mit der Branche zusammenarbeite. m.k.

