Feuerwehr hat vermissten gesucht

Baddeckenstedt. Mit einem Großaufgebot haben die Feuerwehren der Samtgemeinde Baddeckenstedt am Samstag einen Man gesucht. Doch der Fall löste sich von selbst.

Taucher haben an der Rehner Mühle einen Vermissten gesucht.

Die Feuerwehren der Samtgemeinde sind am Sonnabend um 3:57 Uhr alarmiert worden, weil an der Rhener Mühle ein Mann vermisst wurde, der dort gern in der Innerste geschwommen ist. Mit einem Großaufgebot wurde die Suche aufgenommen, zur Unterstützung die Fachgruppe Boot, die Drohneneinheit, die örtliche Einsatzleitung sowie die Fachgruppe Logistik herbeigerufen.

Rettungsboot und Suchtrupps im Einsatz

Zunächst wurde die Innerste und der Mühlengraben mit dem Rettungsboot befahren, insgesamt neun Suchtrupps suchten den Uferbereich weitläufig ab. Die Drohne unterstützte aus der Luft. Bis nach Binder wurden weitere Kräfte entsandt, um auch den weiteren Flussverlauf im Auge zu behalten. 70 Einsatzkräfte und Taucher waren unterwegs, ein Rettungswagen stand zur Verfügung.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vermisster meldet sich zurück

Gegen 9.30 Uhr – nach sechseinhalbstündiger Suche – wurde die Polizei benachrichtigt, dass sich der Vermisste wieder zurückgemeldet habe.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de