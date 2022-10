Hündin Lilly schwer krank ausgesetzt

Die 14-jährige Hündin Lilly ist auf die Zielgerade ihres Lebens abgebogen und möchte für ihre verbleibende Zeit noch einmal geliebt werden. Die Umstände, die dazu führten, dass der Terrier-Mix im Tierheim eingezogen ist, sind besonders traurig.

Da ihr langjähriges Herrchen verstarb, sollte Lilly in der Tierschutzeinrichtung im Süden Salzgitters abgegeben werden. Doch das ließ die damalige Aufnahmesituation nicht zu. Wenig später jedoch war Lilly dennoch im Tierheim angekommen – als Fundtier.

In ihrem Seniorenalter musste sich die schwer erkrankte Hündin der beängstigenden Situation stellen, in einer fremden Umgebung ausgesetzt worden zu sein. Für Lilly war es dennoch Glück im Unglück, denn im Tierheim konnte ihr geholfen werden. Das Pflegepersonal musste sehr viel Zeit investieren, um das „Tier der Woche“ wieder in eine kleine, stolze und liebenswerte Hündin zu verwandeln.

Schlechter Gesundheitszustand

Ihr gesundheitlicher Zustand konnte als „katastrophal“ bezeichnet werden. Die Hündin hatte zahlreiche entzündete Stellen an Rücken und Rute, viel zu lange Krallen und riesige Umfangsvermehrungen unter dem Bauch. Zu allem Überfluss hat Lilly auch ihr Augenlicht verloren und muss sich auf ihren Hör- und Geruchssinn verlassen. Dank der raschen tierärztlichen Versorgung und entsprechende Nachbehandlungen im Tierheim bildeten sich die Entzündungen recht schnell zurück. Schnell zeigte sich, dass der Juckreiz nachließ und Lilly nach ihren Kräften aufblühte.

Lieb und aufgeschlossen

Sie ist eine liebe und aufgeschlossene Vierbeinerin, die gerne von Menschen umgeben ist. Sie duldet andere Artgenossen, zeigt jedoch wenig Interesse an ihnen. Wie viel Zeit ihr noch bleibt, kann nur geraten werden, denn sie hat Mammatumore an der Gesäugeleiste, die bereits gestreut haben und sich im kleinen Körper ausgebreitet haben.

Noch geht es Lilly recht gut, doch dies kann sich durch den täglichen Stress im Tierheim schlagartig ändern. Deshalb sucht das Tierpflege-Team schnell nach Hundemenschen, die Lilly die Chance auf einen festen Sofaplatz ermöglichen.

