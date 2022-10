Wochenendausflüge Sonnen-Oktober lockt Salzgitteraner in den Wald und an den See

Selten war das letzte Wochenende im Oktober derart sonnig wie in diesem Jahr. Bei Temperaturen von mehr als 20 Grad lockte es die Salzgitteraner in Scharen zum Salzgittersee, zur Burg Lichtenberg und selbst in die Eissporthalle. Großer Andrang herrschte auch bei den Halloween-Partys im Stadtgebiet.

Gruselspaß war gefragt

Die Gäste der Grusel-Fete im Veranstaltungszentrum Marienbruch mussten verkleidet erscheinen. Foto: Rudolf Karliczek

So waren die Sitzplätze bei der Grusel-Fete im Veranstaltungszentrum Marienbruch rasch ausverkauft. Es gab nur noch Stehplätze. Die Gäste, die im Halloween-Kostüm erscheinen sollten, mussten zum Teil vor der Tür warten. Beim traditionellen Halloween-Reiten des Reitvereins Salder gab es für den Spaß mit verkleideten Pferden sogar 100 Anmeldungen.

Wanderausflüge auf den Burgberg und an den See

Schon am frühen Samstagmorgen unternahmen die Salzgitteraner Wanderausflüge etwa an die Tonkuhle in Thiede. In Lichtenberg wanderten viele durch den Wald am Burgberg. Der Imbiss „Burgfräulein“ war nach ein paar Stunden teilweise schon ausverkauft.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de