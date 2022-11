Die Stunde von Salzgitters Siegern

Die Freude der Sieger war groß, der Beifall, den ihnen die rund 70 Gäste am Donnerstag im Café del Lago spendeten, groß und herzlich. Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen hat unsere Zeitung erstmals wieder engagierten Menschen dieser Stadt den Ehrenamtstitel „Salzgitteraner des Jahres“ im angemessenen festlichen Rahmen verleihen können.

Salzgitteraner des Jahres- Der Aufräumer mit dem Helfergen

Salzgitteraner des Jahres- Eine Familie mit Feuerwehr-Gen

Jasmin Bartels aus Gebhardshagen schreibt noch nachts Mails

Jasmin Bartels warb für die Förderschule

Titelträgerin dieses Jahres wurde mit einer überwältigend hohen Zahl der Stimmen der Leser Jasmin Bartels. Die Gebhardshagenerin, die sich mit Verve und ungebremstem Engagement für den Erhalt der Förderschule Lernen in Niedersachsen über 2028 hinaus einsetzt, mochte auch bei der Verleihung den Elan im Sinne der Sache ungern zurückhalten: „Das ist ein Erfolgsmodell“, appellierte sie nachdrücklich Richtung Publikum – ein Auftritt, der sicher in Erinnerung bleibt.

Familie Söhler erntet viel Applaus

Auch Detlev, Daniela, Davina und Danica Söhler, die nicht nur die alliterierenden Vornamen, sondern auch die Begeisterung für den Brandschutz eint, ernteten respektreichen Beifall. Ein größeres Kompliment für den zweiten Platz bei der Verleihung hätten sich die Söhlers wohl kaum wünschen können.

Aus Vera Eberlein sprudelt es hinaus

Zur Überraschung des Abends geriet die auch im vorab gezeigten Film-Porträt zu bescheidener Schweigsamkeit neigende Diakonie-Treff-Seele Vera Eberlein. Immer wieder hob nicht sie selbst, sondern Geschäftsführerin Petra Behrens-Schröter die Vorzüge der 90-Jährigen hervor – bis SZ-Teamleiterin Stefani Koch ihr das Mikrofon hinhielt: Da brach es aus der Frau heraus, Worte voll Herzenswärme und Menschenfreundlichkeit.

Applaus für die Kandidaten

Die Kandidaten Marlen Below und Maik Hentschel dürften gespürt haben, dass sie auch ohne Titel zu Helden der Herzen an diesem Abend wurden. In der anschließenden Plauderrunde galten ihnen viele herzliche Glückwünsche.

