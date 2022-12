Nova zieht mit Nachwuchs ins Heim ein

Zurückgezogen und alleinerziehend, so wurde die junge Katzenmama Nova Ende August in einem Keller aufgefunden und als Fundtier in die Obhut des Tierheims Salzgitter gegeben. Mit ihr zogen auch ihre kleinen Babykatzen mit in die Tierschutzeinrichtung in Salzgitter-Bad.

Nova lebte lang auf der Straße

In ihrem bisherigen Leben durfte Katze Nova vermutlich noch nicht viel Gutes erleben. Offenbar hat sie sich seit ihrer Geburt 2019 auf der Straße zurechtfinden müssen. Als Nova bemerkte, dass sie schon bald ihren Nachwuchs zur Welt bringen würde, suchte sie sich einen Ort, an dem sie sich in Ruhe und Abgeschiedenheit aufhalten konnte.

Ein Kellerraum war schnell gefunden und bereits kurze Zeit später brachte sie ihre Jungen gesund zur Welt und umsorgte sie liebevoll. Als Nova samt Anhang gefunden wurde, zogen sie in der Quarantänestation des Tierheims ein.

Katze ist zurückhaltend

Hier musste sich Katzenmama Nova keine Sorgen um Futter oder einen warmen Platz für den Nachwuchs machen. Fremden Menschen gegenüber ist das „Tier der Woche“ noch zurückhaltend und zeitweise schüchtern, doch hat sie sich erst einmal an bekannte Personen gewöhnt, zeigt sie ihre volle Zuneigung. Köpfchen kraulen und das Rückenfell ausgiebig streicheln lassen gehören dann zu Nova´s Lieblingsbeschäftigungen.

Ihre Tagesfreizeit verbringt die dreijährige Fellnase in ihrem Katzenzimmer. Hier wechselt sie munter zwischen dem Innen- und Außenbereich hin und her.

Draußen lassen sich die Besucher gut beobachten, drinnen hingegen ist es kuschlig warm und die Kuschelmulden laden zu einem Nickerchen ein.

Ruhiger Haushalt gesucht

Für Nova wird ein ruhiger Haushalt gesucht, denn auf Trubel und viel Lärm legt sie keinen Wert. Ebenso wenig wie auf kleine Kinder, da sie sich mitunter hektisch bewegen und dies bei Nova für ein gewisses Unbehagen sorgen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de