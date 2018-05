Einbrecher richten großen Schaden an

Liebenburg Unbekannte sind in der Zeit von Montag bis Donnerstagnachmittag 17 Uhr in einen leerstehenden ehemaligen Einkaufsmarkt Am Mühlenwege eindrungen, haben den Inhalt mehrerer Feuerlöscher versprüht und mehrere Fensterscheiben beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren...