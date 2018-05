Beifahrerin verletzt

Foto: Lukas Exner

Bei einem Unfall am Montagmittag in Westerlinde wurde einer Frau (65) leicht verletzt. Ein Wagen wollte von der Straße Grundstöber auf den Oelber Weg einbiegen. Der Fahrer übersah laut Polizei aufgrund der Sonneneinstrahlung den aus Richtung Weinberg kommenden Ford Ranger, der den Oelber Weg überqueren wollte. Der Ford erwischte den Audi an der Beifahrerseite. Die verletzte Beifahrerin wurde von der Feuerwehr über die Fahrerseite gerettet und ins Klinikum gebracht. Foto: Lukas Exner