30 Franzosen besuchen Liebenburg

Am Mittwoch vor Himmelfahrt machten sich französischen Freunde aus Liebenburgs Partnergemeinde St.-Aubin-sur-Mer auf den Weg in den Harz. Nach einem neunstündigen Aufenthalt in Göttingen erreichten die 30 Gäste am Donnerstagabend das Harzvorland, wo sie im Dorfgemeinschaftshaus Othfresen empfangen...