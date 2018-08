Bereler Schützen ehren neue Könige

Da eine Woche vor dem traditionellen Fest der Schützen kein Regen in Sicht war und die Waldbrandstufe 4 herrschte, verlegten die Bereler in diesem Jahr ihre Feierlichkeiten kurzerhand auf ein abgeerntetes Feld. „Zahlreiche Helfer unterstützten uns“, schreiben die Schützen in einer Mitteilung an die Presse. „Für Wasser und Strom musste ein Ersatzanschluss her. Also fragten wir Anwohner.“

Bei mehr als 30 Grad Celsius bauten die Helfer das Zelt auf dem Acker auf. Nachmittags kamen viele Bereler vorbei, die die Helfer mit kühlen Getränken, Wassermelonen und zwei Eimern mit Eis versorgten.

Den Schützenfest-Freitag gestalteten die Berlschen Mädels als Kindernachmittag mit viel Einsatzfreude. Das Jugendblasorchester Wiesenburg reiste wieder an und übernahm an allen drei Tagen die musikalische Umzugsbegleitung sowie einige Konzerte, schreiben die Schützen.

Die Umzugsteilnehmer ehrten einige Vorjahressieger und zogen zum Ehrenmal. Pastor Florian Wagner übernahm in diesem Jahr die Andacht am Ehrenmal. Hunderte Jugendliche feierten am Abend auf dem Platz und im Zelt zur Tanzmusik.

Gartenbrausen sorgen beim Festumzug für Abkühlung

Der große Festumzug am Samstag ging mit ebenfalls großer Hitze weiter: Zahlreiche Junggesellen und Junggesellinnen der Gastvereine aus den nahen und weiten Dörfern beteiligten sich. „Wie nun seit vielen Jahren waren auch die befreundeten Söhlder Schützen bei allen drei Umzügen dabei“, schreiben die Schützen weiter. Zwei Mitbürger hatten außerdem Gartenbrausen am Straßenrand aufgestellt, hier standen die Umzugsteilnehmer Schlange – nach einigen Hundert Metern waren die Hemden auch wieder trocken.

Am Abend übernahm die Band „2nd Hands“ mit Rockmusik die Regie, später legte ein DJ auf. Auch auf dem Rummel tummelten sich die Besucher bis in den späten Abend. Am Sonntag hielt Pastor Florian Wagner einen Zeltgottesdienst. „Das anschließende Frühstück war bei Blasmusik gut besucht“, heißt es weiter. Dann nahmen die Schießwarte die Ehrungen vor: Imke Tostmann ist jugendliche Siegerin auf die IR Scheibe. Konrad Bünger ist Sieger der Jungschützengilde. Lutz Bünger ist mit einem 17,4-Teiler Sieger der Jugendriesscheibe. Jugendschießwartin Karin Schneider ist Siegerin der Riesscheibe mit einem 2,2-Teiler. Höhepunkt des Sonntagsumzugs war das Annageln der Scheiben: Klaas Löhr ist Junggesellenkönig, Annemarie Jahnke KK Königin mit 29 Ring, der dreifache Sieger Heinz Buse mit der KK Königsscheibe 30/10 Ring, Freischeibe 30/10 Ring und des Bürgerpokals mit 69 Ring. Die Berlschen Mädels hatten eine Kette ausgeschossen, die Melissa Meier gewann.