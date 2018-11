Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Cramme. Am Samstagmorgen ist ein 54-jähriger Radfahrer in Cramme, Flöther Straße, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Am Samstagmorgen ist ein 54-jähriger Radfahrer in Cramme, Flöther Straße, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden Radfahrer auf, teilt die Polizei mit. Durch den Anstoß fiel der Radfahrer zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.