Westerlinde. Ein 20-Jähriger überfällt die Tankstelle in Westerlinde. Die Polizei geht von einem Mittäter aus. Derzeit laufen Vernehmungen.

Maskierter Täter erbeutet Bargeld in Tankstelle in Westerlinde

Ein maskierter Täter hat am Donnerstagabend Bargeld in derzeit unbekannter Höhe erbeutet. Zur Tatzeit betrat der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle am Grundstöber und ließ sich die Tageseinnahmen von der 21-jährigen Angestellten aushändigen, wie die Polizei mitteilt. Danach flüchtete er aus dem Verkaufsraum. Die Polizei geht davon aus, dass es bei der Tat einen Mittäter gab, der sich außerhalb der Tankstelle befunden haben muss. Beide Täter flüchteten nach der Tat zu Fuß. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte ein 20-jähriger Verdächtiger von der Polizei festgenommen werden. Die Polizei führt derzeit Vernehmungen durch und wertet Spuren aus.