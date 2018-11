Weihnachtszauber und edle Präsente

Sechsmal werden wir noch wach...dann stimmt der Christkindlmarkt auf Schloss Oelber die Besucher wieder auf das nahende Weihnachtsfest ein. Im Renaissanceschloss der Familie von Cramm und in dessen historischen Nebengebäuden gibt es wieder allerhand Schönes im festlichem Lichterglanz zu entdecken. Los geht es am Freitag, 7. Dezember, wie immer am zweiten und dritten Adventswochenende bis zum Sonntag, 16. Dezember. Übrigens: SZ-Leser,...