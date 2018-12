Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall eingeklemmt

Baddeckenstedt. Bei dem schweren Unfall am Mittwochmittag am Ortsausgang Baddeckenstedt werden sie schwer verletzt.

Im Bereich Baddeckenstedt kam es am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Auf der Holler Straße, unmittelbar am Ortsausgang Baddeckenstedt, stießen zwei Autos frontal zusammen, wie der Gemeindebrandmeister mitteilt. Beide Fahrzeuginsassen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten mit schweren Gerät von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitten dabei schwere Verletzungen, eine Person musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die aufwändige Rettung der Unfallopfer und die anschließenden Aufräumarbeiten zogen sich über 1,5 Stunden hin. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Baddeckenstedt, Heere, Oelber am weißen Wege und Sehlde. Die Holler Straße dient aktuell als Bedarfsumleitung für die im Bereich Rhene gesperrte Bundesstraße 6 und ist aus diesem Grund sehr stark befahren.