Falsche Polizisten erkundigen sich nach Kontodaten

Unbekannte Anrufer haben sich am Sonntagabend ab 20.30 Uhr in mehreren Fällen in Oelber als Polizeibeamte ausgegeben und sich unter anderem nach Kontodaten der Angerufenen erkundigt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut, dass sich „echte“ Polizeibeamte niemals telefonisch nach Kontodaten erkundigen. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten haben, werden Sie gebeten, ihre örtliche Dienststelle zu kontaktieren. Die Polizei gibt Ihnen Rat und Hilfe. In jedem Fall aber sollten Sie niemals persönliche Daten, insbesondere auch keine Kontodaten, an die Anrufer herausgeben. Bitte warnen Sie auch ihre Angehörigen, teilt die Polizei mit.

