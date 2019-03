Polizei kontrolliert wiederholt das Tempo in Baddeckenstedt

Die Polizei hat am Mittwoch zwischen 8.45 und 14:20 Uhr zum wiederholten Mal in Baddeckenstedt, Wartjenstedt und an der Bundesstraße 6 / Bereich BAB 39 die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Die Beamten der Polizei in Baddeckenstedt stellten in der 60 Tempo-Zone mittels eines Handlasermessgerätes zahlreiche Verstöße fest. An dieser Einmündung wurden 2016 und 2017 insgesamt vier Abbiegeunfälle (je zwei mit Personenschaden beziehungsweise schwerem Personenschaden) durch Linksabbieger von der B 6, aus Richtung Baddeckenstedt kommend, auf die BAB 39 in Fahrtrichtung Braunschweig verursacht. Auch bei dieser Kontrolle konnten 51 Fahrzeugführer mit einer erhöhten Geschwindigkeit festgestellt und geahndet werden. Die Tageshöchstgeschwindigkeit betrug 110 Stundenkilometer. Zwei Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, heißt es in der Polizeimeldung. Die Polizei wird sich auch in Zukunft mit der Überwachung der Geschwindigkeit in diesem Bereich beschäftigen. Das Ziel ist eine Erhöhung der Verkehrssicherheit verbunden mit einer Reduzierung von Unfällen mit schwerem Ausgang.

