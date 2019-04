Lewer Däle Liebenburg feiert 10-jähriges Bestehen

Der Kulturverein Lewer Däle Liebenburg feiert am kommenden Sonntag, dem 28. April, sein 10-jähriges Bestehen. Dafür hat der Verein einige Attraktionen für Jung und Alt geplant – darunter eine Vernissage mit Werken der Künstlerin Antje Löffler, die um 14.30 Uhr beginnt.

Laut der Internetseite des Kulturvereins startet das Jubiläumsfest um 11 Uhr in der evangelischen Kirche Liebenburg mit der Ausstellung von Kunstwerken der Grundschulkinder und den Glasfenstervariationen der Konfirmanden. Kulinarisches vom Grill und aus der syrischen Küche sowie eine Kaffee- und Kuchentheke gibt es ab 12 Uhr. Im Garten stehen Stände, an denen Töpferwaren, Kunsthandwerke und Honig verkauft werden. Angebote für Kinder sind Hüpfburg, Schminken und Straßenmalerei. Gegen 12.45 Uhr startet die musikalische Begrüßung mit dem Streichquartett Vibrace der Kreismusikschule Goslar. Um 13.30 Uhr singt dann der Chor der Grundschule Liebenburg und schon 15 Minuten später präsentieren die Tanzmäuse der Grundschule Liebenburg ihr Können. Danach wird die Ausstellung eröffnet.

In einer Mitteilung des Vereins heißt es: Die Aquarelle und Acrylbilder der vielseitigen Malerin und langjährigen Dozentin bestechen durch eine besondere Farbigkeit und Leichtigkeit. Seit 2002 gibt sie ihr Wissen in Volkshochschulkursen weiter. Vor fünf Jahren hat die in Weimar geborene Künstlerin ein Atelier und Ausstellungsräume im Klostergut Wöltingerode eröffnet.

Auch erfreuen sich die von Löffler angebotenen Malreisen wachsender Beliebtheit. Die Ausstellung ist bis zu den Sommerferien immer mittwochs von 16-18 Uhr zu sehen.

Für den Tagesausklang sorgen verschiedene Musiker: Um 16 Uhr spielt die Band Hotchpotch Irisch & American Folk. Ab 18 Uhr geht es dann weiter mit dem Duo Ritardando. Die Musiker Ralf Koschwitz und Rita Spaltenberger spielen Popmusik in rockiger bis romantischer Interpretation.