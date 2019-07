Feuer an landwirtschaftlichem Betrieb in Wartjenstedt

Zu einem größeren Feuer wurden am frühen Donnerstag um 18.18 Uhr die Feuerwehren Wartjenstedt und Baddeckenstedt alarmiert. Das berichtet das Presseteam der Feuerwehren Baddeckenstedt.

Direkt an einer Scheune eines landwirtschaftlichen Gehöfts an der Hildesheimer Straße in Wartjenstedt brannte es an vier Stellen gleichzeitig, heißt es in der Pressemitteilung. So hätten zügig eine fünf Meter hohe und 20 Meter breite Fichtenhecke, mehrere Strohhaufen und aufgeschichtete Holzpaletten im Vollbrand gelöscht werden müssen, um das Übergreifen auf die Scheune zu verhindern.

„Kurioser Weise waren alle Brandherde auf das umgebene Gelände verteilt“, schreibt das Presseteam. Und weiter: „Gerade die aktuelle Trockenheit war eine Herausforderung für die 26 Einsatzkräfte, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Ein Silo direkt am Gebäude hatte im Dachbereich durch den Funkenflug bereits Feuer gefangen. Die Feuerwehr hatte daher alle Hände voll zu tun, eine notwendige Löschwasserversorgung herzustellen, und ging unter schweren Atemschutz zur Brandbekämpfung vor.“

Nach einer halben Stunde habe das Feuer unter Kontrolle gebracht und nach einer Stunde komplett gelöscht werden können. Die Nachkontrolle aller Brandstellen sei mit einer Wärmebildkamera aus Sehlde vorgenommen worden.

Wir recherchieren weiter in Sachen Brandursache und Schadenshöhe und aktualisieren den Artikel.