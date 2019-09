Baddeckenstedt: Diebe verursachen Schaden von 50.000 Euro

Diebe haben Donnerstagnacht gegen 2 Uhr einen Wechselautomaten in der Lichtenberger Straße aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Wie die Polizei meldet, verschafften sich die Täter Zugang zu einem leerstehenden Geschäft in der Straße. Von dort aus flexten die Diebe die Wand zu einem Friseurgeschäft auf, um an den Automaten zu gelangen.

Wie viel Bargeld entwendet wurde, darüber kann zurzeit noch keine Angabe gemacht werden, so die Polizei weiter. Die Täter verursachten einen Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet haben, sollen sich mit der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung setzen.