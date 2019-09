Baddeckenstedt: Kinder sind Spezialisten im Spielplatzbau

Nur noch die Pumpe für die Wassermatschanlage muss installiert werden, ansonsten ist die Aufwertung des Spielplatzes „An der Innerste“ abgeschlossen. In der Samtgemeinde ist zügig gearbeitet worden, um die neuen Ideen schnell umzusetzen. So konnte das Spielplatzprojekt im Straßenzug „Insel“ am...