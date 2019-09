Die Gewinner der Einzelwertungen übergaben stellvertretend für die 63 Golfer eine Spende über 3295 Euro an das Kindernetzwerk United-Kids-Foundations.

Liebenburg. Golfen für den guten Zweck: Unter diesem Motto kamen 63 Sportbegeisterte aus der Region in Liebenburg zusammen.

Golfer der Region spenden in Liebenburg für Kinder

Die Sportler aus Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter und Wolfsburg trafen sich auf dem Gelände des Golfclubs Salzgitter/Liebenburg zum 20. Volksbank BraWo-Golf-Cup. Die Golfer sammelten dabei nach eigenen Angaben 3295 Euro als Spende für das Kindernetzwerk United-Kids-Foundations.

Steffen Krollmann, Leiter der Direktion Salzgitter und Botschafter von United-Kids-Foundations, lobte die Spendenbereitschaft: „Ich bedanke mich für die großzügigen Spenden aller Teilnehmer zugunsten unseres Kindernetzwerks. Auch bedanke ich mich beim Golf-Club, dass wir zu Gast sein durften. Diese Spende verwenden wir für unsere regionalen Projekte. Und ich kann Ihnen versichern, dass alle Spenden direkt, also ohne Verwaltungskostenabzug, in die Förderung der Kinder und Jugendlichen fließen.“

United-Kids-Foundations setzt sich für Kinder in der Region Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter und Wolfsburg ein und bietet gemeinsam mit weiteren namhaften Stiftungen eine unabhängige Basis, die eine Kooperation von bundesweit tätigen Initiativen und regionalen Institutionen ermöglicht, heißt es weiter. Es engagiere sich vor allem in den Bereichen Bildungs- und Begabtenförderung, Bekämpfung von Bewegungsarmut, gesunde Ernährung, Integration, Armutsbekämpfung und Gewaltprävention. Spenden gingen direkt an Kinder- und Jugendprojekte.

Im Mai sei mit dem Spenden-Projekt walk4help in Braunschweig sogar ein Weltrekord für die größte Fußgängerstaffel erzielt worden: Das Netzwerk sammelte dabei mehr als 1,1 Millionen Euro Spenden für den Kampf gegen Kinderarmut. Bisher seien rund 63.000 Kinder in mehr als 460 Projekten unterstützt worden.