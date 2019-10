34 neue Brandschützer in der Samtgemeinde Baddeckenstedt

34 Feuerwehrfrauen und -männer in der Samtgemeinde Baddeckenstedt haben am Samstag erfolgreich ihre Prüfung zum Truppmann 1, der Grundausbildung in der Feuerwehr, absolviert. Für das Ausbilderteam um Wilfried Rothert sei diese Anzahl eine kleine Herausforderung gewesen. Denn es handelte sich um...