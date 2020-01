Katze verfängt sich in Baddeckenstedt in Baum und stirbt

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr auf der Bundesstraße 6 in der Ortschaft Rhene eine in Not geratene Katze gemeldet. Diese hatte sich laut Mitteilung von Baddeckenstedts Feuerwehr-Sprecher Christian Harbich im Geäst eines Baumes verfangen und konnte sich nicht mehr befreien.

Die Feuerwehrkräfte aus Rhene und Wartjenstedt konnten die Tier nur noch tot aus dem Baum bergen.